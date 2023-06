Coldplay, pioggia di vip tra il pubblico di San Siro: Blanco il più "paparazzato" dai fan

Il tour in Italia dei Coldplay prosegue senza sosta. E, come sempre, sorprese ed emozioni non sono mancate. Uno show che ha coinvolto anche Zucchero e che ha richiamato tanti vip della musica e non solo al Meazza di Milano. A San Siro, infatti, tra i pubblico tanti volti noti hanno fatto capolino e, tra i più fotografati e acclamati, c'è stato sicuramente Blanco.

Coldplay, pioggia di Vip tra il pubblico di San Siro

Dopo le polemiche social che sono scoppiate per la presenza di Chiara Ferragni al concerto, nella serata di ieri tanti altri Vip hanno presenziato allo show del gruppo britannico. Mentre sul palco Zucchero duettava con Chris Martin, emozionando tutti i presenti, sugli spalti è apparso Blanco, acclamato dalla folla e dai fan.

Tra i più fotografati e richiesti, infatti, oltre al cantante, in tribuna sono stati avvistati anche Bobo Vieri, Stefano Accorsi, il sindaco di Milano Beppe Sala ed Eva Herzigova.

