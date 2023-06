Clementino, incidente sul palco durante il concerto ma lui non si ferma. Come sta ora: «Quando dicono "spacca tutto"»

di Redazione web

Incidente durante il concerto per Clementino. Il ginocchio del rapper napoletano ha fatto "crack" mentre si esibiva sul palco nello stadio di Piedimonte Matese domenica sera. Ad annunciarlo è stato lui stesso tramite i suoi canali social: «il mio ginocchio ieri mi ha abbandonato sto andando a fare gli accertamenti vi farò sapere a breve», ha scritto nella mattinata di lunedì. Ma vediamo cosa è successo.

Clementino, l'incidente sul palco

Domenica sera Clementino si stava esibendo nello stadio di Piedimonte Matese, una delle tappe del suo tour estivo, quando il ginocchio ha ceduto. Nonostante il dolore, il rapper ha continuato il concerto. Ma a show terminato si è reso indispensabile un pronto soccorso: il momento è stato immortalato in una foto, pubblicata poi sui social. Come promesso, Clementino ha poi aggiornato i suoi fan: ha pubblicato una foto su Instagram in cui si regge a delle stampelle, ma nulla di grave. «Aggiornamenti dopo il mio incidente sul palco durante l’esibizione di ieri sera. Guagliù me la sono cavata con poco: -Distorsione del ginocchio -Stiramento del collaterale interno. Inizio subito la fisioterapia e tra pochi giorni sarò di nuovo operativo !!!».

L'ironia dei fan

Tantissimo l'affetto dimostrato dai fan, che hanno apprezzato la tenacia del rapper nel continuare lo show nonostante l'incidente.

