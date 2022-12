Bad Bunny re di Spotify, in Italia trionfa Sfera Ebbasta

di Elena Gadeschi

«In questo mondo ci siamo solo noi/ Sai che non è lo stesso di com’era». Il 2022 volge al termine e queste poche parole riassumono il senso dei cambiamenti vissuti negli ultimi mesi, messi in musica da Harry Styles in “As It Was”. Il brano, che ben esprime il senso di incertezza e disorientamento che stiamo vivendo, non a caso è campione di ascolti su Spotify con 16,1 milioni di stream. Lo rivela la super classifica annuale Wrapped 2022 della piattaforma di streaming più popolare al mondo, che ieri ha reso noto gli artisti, gli album, le canzoni, le playlist e i podcast che più hanno scandito il nostro 2022.

Se la canzone con il più alto gradimento è quella dell’ex membro dei One Direction, seguita da “Heat Waves” dei Glass Animals e “Stay” di The Kid Laroi e Justin Bieber, la superstar assoluta è il rapper portoricano Bad Bunny, che per il terzo anno consecutivo è al primo posto a livello globale con oltre 17 miliardi di stream. Dopo di lui, la reginetta dell’anno, Taylor Swift, che corona un anno di straordinari record confermandosi l’artista donna più ascoltata. A seguire, Drake, The Weeknd e BTS.

Per quanto riguarda gli artisti italiani più apprezzati all’estero, i Måneskin sono una certezza e restano in prima posizione, seguiti da una variegata pattuglia composta da Meduza, Gabry Ponte, Ludovico Einaudi e Kina. Nella top 10 anche l’inossidabile Laura Pausini, che diventa la cantante donna italiana più ascoltata in streaming al mondo, poi Gigi D’Agostino ed Eros Ramazzotti.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Dicembre 2022, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA