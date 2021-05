Concertone, Vittorio Sgarbi: «La cosa buona di Fedez è la Ferragni...». I fan s'infuriano. A 24 ore dal monologo del rapper milanese sul palco del Primo Maggio, continuano ad arrivare le reazioni dei volti noti del mondo dello spettacolo. Se in tanti, hanno condiviso il messaggio del marito di Chiara Ferragni sul ddl Zan, la legge contro l'omotransfobia, Vittorio Sgarbi ha commentato in maniera pungente il gesto dell'artista milanese.

Ecco le parole di Sgarbi su Twitter: «Comunque, la cosa buona di Fedez è la Ferragni». Ma in tanti sul social difendono il rapper: «Non è vero, è cresciuto tanto e dimostra di essere intelligente». E ancora: «Fedez è un ragazzo coraggioso, intelligente, dice la verità, non ha peli sulla lingua, fa beneficenza... Ben vengano quelli come Fedez...».

Comunque, la cosa buona di Fedez è la Ferragni. @stampasgarbi — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) May 2, 2021

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Maggio 2021, 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA