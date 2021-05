Concertone e Fedez, Chiara Ferragni: «Sono fiera di lui. Per dire quello che pensa va contro tutto e tutti»

Chiara Ferragni fiera del "suo" Fedez per l'intervento sul palco del concerto del Primo Maggio: «Sono super fiera di Fedez - ha scritto su Instagram - non potrei essere più fiera di cosi. Avere il coraggio di andare contro tutto e contro tutti per dire quello che si pensa non è cosa da poco».

Concertone, Fedez attacca Rai, Lega e difende DDL Zan: «Per il Parlamento più importante votare il reintegro del Vitalizio a Formigoni»

Già nelle stories comunque Chiara Ferragni aveva espresso il suo orgoglio nei confronti del marito, condividendo il discorso con cui Fedez ha attaccato la Lega, la Rai e ha difeso il Ddl Zan.

Concertone, Fedez pubblica su Twitter la telefonata con i vertici Rai: «Sono imbarazzato per voi»

Chiara Ferragni, che Forbes ha nominato “l’influencer di moda più importante al mondo”, ha poi ringraziato i fan: «Grazie di questo supporto, è bellissimo essere uniti e cercare di cambiare le cose».

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Maggio 2021, 12:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA