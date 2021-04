Chiara Ferragni lancia la mini salopette dedicata a Vittoria, ecco il prezzo da capogiro. Fan delusi: «Non è giusto...». Promossa subito dopo la nascita della piccola Vittoria, la linea New Born è ora online sul sito Chiara Ferragni Collection. Oltre ai vestitini già pubblicizzati, spuntano sul web i nuovi completini glamour per le bimbe fino a nove mesi di età.

Leggi anche > Fedez, collezione con le scarpe con il sangue umano nella suola. Ecco il prezzo da capogiro. Fan furiosi: «Che orrore»

Sull'account Instagram Chiara Ferragni Brand viene pubblicata la notizia: «È tempo per una grande sorpresa! Online, la nuova collezione New Born». Tra i nuovi arrivi, la mini salopette con l'iconico occhio. Sul sito viene descritta così: «Salopette in maglia con taglio culotte e pattern Eyestar. Tessuto principale: 70% Lana Vergine, 30% Cashmere». Il prezzo della tutina di lusso in lana e cashmere è di 216 euro.

Immediati i commenti dei fan sull'account Instagram: «I nuovi vestitini sono bellissimi, troppo teneri». E ancora: «Le tutine sono super glamour». Ma tra gli utenti c'è chi nota un dettaglio: «Non è giusto, non ci sono pagliaccetti per maschietti?». E ancora: «La linea è solo sul rosa, per i nostri piccolini?». «Anche se non proprio azzurro, basterebbe qualcosa di giallo o verde». Ascolterà Chiara Ferragni la richiesta dei fan? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Aprile 2021, 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA