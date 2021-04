Amici 20, gli spoiler della settima puntata: le anticipazione, le sfide e un'eliminazione che farà discutere

Amici 20, gli spoiler della settima puntata: le anticipazione, le sfide e che farà discutere. In gara per la vittoria ancora otto allievi. Torna per lo spazio dedicato alla comicità, dopo i successo della scorsa puntata, Nino Frassica. Super ospiti della serata Giordana Angi e Loredana Bertè.

Come ogni venerdì vi riportiamo gli spoiler su Amici 20, con la settima puntata che andrà in onda sabato 1° maggio in prima serata su Canale 5. (Credits foto Red Coomunication).

Sono i 8 i talenti in gara: tre per la squadra composta da Rudy Zerbi E Alessandra Celentano che schierano: i cantanti Deddy e Sangiovanni e la ballerina Serena; due per la coppia formata da Lorella Cuccarini e Arisa che portano sul palco: il cantante Tancredi e il ballerino Alessandro e tre talent per Anna Pettinelli e Veronica Peparini che supportano: i ballerini Giulia e Samuele e il cantante Aka7even.

In giuria come sempre : Stefano De Martino, Emanuele Filiberto E Stash. La comicita’ intelligente vede sul palco per la seconda settimana consecutiva l’ amatissimo attore Nino Frassica. Sul Palco Super ospiti della serata Giordana Angi e Loredana Bertè che cantano “Tuttapposto” - singolo apripista del nuovo album di Giordana Featuring Loredana Bertè - “Mi Muovo” in uscita Il 14 Maggio.

Amici 20, anticipazioni ed eliminati settima puntata. Spoiler

Attenzione se non volete conoscere gli allievi che verranno eliminati in questa settima puntata vi consigliamo di non andare oltre nella lettura. Se invece non ce la fate ad aspettare la puntata di sabato siete nel posto giusto. La puntata, ricordiamo non è in diretta ma è stata registrata giovedì 29 aprile.

Ad aprire la prima manche, per la prima volta è la coppia conìmposta da Pettinelli - Peparini che sfidano il teal Arisa - Cuccarini. Nella prima sfida sfida, come riportato dal Vicolodellenews il ganto di sfida tra Aka e Tancredi su Alleluja viene annullato dai giudici perchè non ritenuto idonea per Tancredi. Quindi si sfidano Aka e Tancredi su ‘Another one bites the dust’ con barre. Vince Tancredi. La prima manche manda al ballottaggio Alessandro.

Nella seconda manche il team Peparini - Cuccarini sfida Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Al ballottaggio va Samuele mentre Giulia, che ha ballato Ice ice baby con i tacchi, viene salvata.

Neòa terza e ultima manche vede ancora la vittoria della squadra della Pettinelli, con Rudy Zerbi che accusa Aka di copiare le barre di Fra Quintale e Guè. A rischiare l’eliminazione: Alessandro, Samuele e Serena. I giudici salvano per primi la ballerina. Per conoscere chi tra Samuele e Alessandro dovrà abbandonare il programma bisognerà attendere la puntata di sabato. Anche se il nome che sta circolando sembra essere quello di Samuele.

