Loredana Bertè e il gesto choc durante il serale di Amici 20: «Io non prendo in giro il mio pubblico». La cantante dalla chioma turchina, ha presentato sul palco, nella puntata di sabato 17 aprile, il suo ultimo grande successo “Figlia di…”, sigolo uscito il 3 marzo e che su Spotify conta più di un milione di ascolti.

Gambe splendide e ben in vista, chioma turchese e fluente e grinta da vendere, Loredana Bertè è l'ospite della quinta puntata del Serale di Amici 20. Settantuno anni a settembre la cantante si è esibita sulle note del suo ultimo singolo “Figlia di".

Durante la performance però, la Bertè ha preso l'asta del microfono e l'ha sollevata sulla testa mostrando di cantare in playback, un gesto deliberatamente provocatorio che è stato sottolineato dalla cantante stessa. Al termine del brano ha chiesto alla De Filippi se avesse notato qualcosa, la conduttrice conferma.

Loredana Bertè non si smentisce e spiega: «Ho fatto vedere che era sfacciatamente un playback perché quando si fanno promozioni, il pubblico a casa è troppo giovane non lo sa, si deve fare così, io non voglio prendere in giro nessuno, tantomeno loro».

