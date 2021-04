Amici 20, Raoul Bova troppo emozionato: «Perdonatemi». La De Filippi gli fa una proposta a sorpresa. L'attore in studio durante la quinta puntata del serale per promuore la nuova fiction mediaset "buongiorno mamma", è sembrato essere quasi in imbarazzo. Ma andiamo con ordine.

Leggi anche > Amici 20, nuovo scontro tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini: «Ridicola e inadeguata»

Raoul Bova è stato uno dei super ospiti della quinta puntata del serale di Amici 20. L'attore sarà il protagonista della prossima fiction Mediaset in partenza da mercoledì 21 aprile "Buongiorno mamma". A sorpresa Raoul Bova è apparso molto emozionato, tanto da fare anche qualche papera durante il racconto della trama della fiction.

E' stato davvero tenero vedere come un attore navigato possa emozionarsi ancora in questo modo. Raoul Bova, dopo le piccole papere si è fermato e si è scusato con Maria De Filippi: «Perdonami, è tanto tempo che non sono in uno show e mi viene un po' di emozione».

La De Filippi non solo lo "perdona", ma gli chiede di fare da giudice speciale alla sfida tra giudici Rudy Zerbi - Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini - Arisa. Sfida vinta dalle "CuccArisa!.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Aprile 2021, 08:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA