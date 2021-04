Amici 20, Martina eliminata confessa in lacrime: «Vorrei mi avesse vista mio padre». La De Filippi la consola. Nuova vittoria per la maestra Celentano, dopo Rosa Di Grazia anche la Miliddi deve abbandonare la scuola più famosa d'Italia durante il serale di sabato 17 aprile.

Nella sfida finale della quinta puntata del serale di Amici 20 ad essere eliminata tra Deddy e Martina Miliddi è la ballerina della squadra Arisa - Cuccarini. Il verdetto finale, per evitare spoiler, è avvenuto dentro la casetta dove sono rientrati tutti i ragazzi.

Da un lato tutti i cantanti Sangiovanni, Tancredi e Aka che si stringono attorno a Deddy. Il cantante li ringrazia: «Da ognuno di voi ho preso qualcosa per cresce, i nostri discorsi mi sono serviti tanto, anche per affrontare le puntate e arrivare al serale. Grazie perchè mi avete tanto aiutato».

Dall'altra Martina in fiumi di lacrime. Daddy prova a farla sorridere: «Non è detta che esca tu, non dare nulla per scontato... magari torno a fare il barbiere tra qualche mese». Maria De Filippi comunica che l'eliminata della quinta puntata è Martina.

Martina in lacrime: «Lo sapevo! Vorrei aver dato il massimo. Io riesco a ballare grazie a mio padre, vorrei avesse visto dove sono arrivata. Se penso a questo un po' mi sento soddisfatta. Maria ti volevo ringraziare di tutto è stata un'esperienza incredibile. Fate un lavoro bellissimo, realizzate sogni per noi, è stato proprio bello stare qui. Mi mancherà tutto questo». La De Filippi la consola: «Portati i ricordi belli e non le frasi brutte».

«Non sono brava a fare i discorsi - dice Martina tra le lacrime, mentre i suoi compagni l'applaudono - non ho mai avuto amicizie in vita mia, vi porto con me questo è sicuro». Tutti i ragazzi di Amici 20 si stringono intorno a lei per abbracciarla.

Martina MItiddi, classe 2000, nata a Cagliari da quando ha 5 anni balla latino americano. Viene subito apprezzata da Lorella Cuccarini, che crede nelle sue capacità e nelle sue potenzialità mentre Alessandra Celentano non le avrebbe mai assegnato la maglia.

Lorella Cuccarini intravede in Martina la possibilità di intraprendere la strada del musical e comincia a farla studiare per poter interpretare nel canto e contemporaneamente nel ballo celebri scene tratte dalle più importanti opere di Broadway. Martina fin da subito si incontra sentimentalmente con Aka7even, storia che finisci con il passare dei giorni senza non pochi strascichi.

