Amici 20: Raffaele Renda è l'eliminato della sesta puntata. Dopo la ballerina Martina Miliddi, la squadra di Arisa e Lorrella Cuccarini perde un nuovo allievo. A vincere la sfida è Deddy, che puntata dopo puntata sta "facendo fuori" tutti gli avversari.

Nato a Lamezia Terme (Catanzaro) Raffaele Renda è l'eliminato della sesta puntata del serale di Amici 20. Renda, che nel 2017 ha partecipato a Sanremo Young, fa parte della squadra di Arisa, sua grande fan, e Lorella Cuccarini che ora restano con soli due allievi. (Credit - RedCommunications- Fascino Pgt).

Il cantante ha perso al ballottaggio finale contro Deddy, e come da tradizione ha conosciuto il suo esito solo al termine della puntata una volta che i ragazzi sono entrati in casetta. E' Maria De Filippi ha comunicare ai ragazzi i risultati delle votazioni e rivolgendosi a Raffaele dice: «Sto parlando un po' di più con te perchè sei tu l'eliminato. Volevo farti davvero i complimenti per tutto e per la tua grande educazione. Hai affrontato sempre tutto con il sorriso anche quando c'erano cose ti hanno fatto davvero male».

«Per me va benissimo così - commenta Raffaele - Grazie Maria di tutto. Volevo ringraziare un sacco di persone e in primis Arisa. Spero di essere a suo livello un giorno e poter collaborare con lei. Mi ha dato davvero tanto. E’ stato un viaggio bellissimo».

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Aprile 2021, 01:47

