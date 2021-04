Anna Tatangelo racconta per la prima volta la fine del suo amore con Gigi D'Alessio a Verissimo: «Sono andata contro tutto e tutti». Ospite sabato pomeriggio nel salotto di Silvia Toffanin, la cantate sembra aver ritrovato una nuova serenità.

Anna Tatangelo, ospite domani a Verissimo, parla per la prima volta della fine della sua storia d’amore con Gigi D’Alessio, durata 15 anni: «Per me è stata una storia importantissima. Rimane la consapevolezza di averci provato – e prosegue – c’è stata la fase del fallimento, soprattutto quando ci sono in mezzo dei figli, ma la vita va avanti. Con Gigi D’Alessio oggi siamo sereni».

A Silvia Toffanin, che le chiede se abbia commesso degli sbagli, la cantate risponde: «Gli errori li facciamo tutti. Io ho creduto tanto nella nostra storia anche quando dicevano che sarebbe finita. Sono andata contro tutto e tutti, di questo ne sono fiera – e aggiunge – sono felicissima perché, a prescindere che si sia conclusa, ho mio figlio Andrea, la cosa più importante del mondo».

Dopo un periodo difficile, oggi la Tatangelo sembra aver ritrovato una nuova serenità: «Oggi sono finalmente serena. Non è facile uscire da una separazione così lunga e sofferta con un figlio che fa domande. Bisogna essere sempre pronti ad ascoltare e a non ferire nessuno per tutelare anche l’altra parte. Non è bello danneggiarsi a vicenda».

Infine, sul desiderio di avere un altro figlio in futuro, Anna non ha dubbi: «Assolutamente sì, ho solo 34 anni. Non smetto mai di pensare alle cose belle».

