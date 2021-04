Spunta un nuovo elemento sulla scomparsa di Denise Pipitone. A rivelarlo è Mattino Cinque che per la prima volta ha posto l'attenzione sun una botola, che porta a uno scantinato nella casa della mamma di Anna Corona che non è mai stata ispezionata.

Sul caso della piccola Denise scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo, restano ancora molte incongruenze e ci sarebbero anche molte lacune. Nel corso della puntata, Federica Panicucci, si interroga sul perché quella botola non sia mai stata presa in considerazione, nonostante in un momento iniziale i sospetti siano caduti proprio sulla ex moglie del papà di Denise, compagno di Piera Maggio.

Nel corso della puntata è stato specificato che non ci siano certezze su questi elementi, ma nel corso delle indagini degli scorsi anni non sarebbero mai stati presi in considerazione per questo la conduttrice ha voluto interrogarsi su questi punti in attesa di avere delle risposte che magari potrebbero fare nuova luce sul caso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Aprile 2021, 16:35

