Laura Torrisi in ospedale per l'operazione: «Pensavo di aver chiuso...». La solidarietà delle colleghe vip

Laura Torrisi torna in ospedale e annuncia su Instagram l’imminente operazione. Laura Torrisi, che soffre di endometriosi, è stata costretta a tornare sotto i ferri, ma dopo l’annuncio social a consolarla è arrivata la solidarietà dei follower e dei numerosi amici vip.

Laura Torrisi in ospedale: «Pensavo di aver chiuso...».

Laura Torrisi ha annunciato l’imminente operazione dal social. Su Instagram ha postato una sua foto sul letto d’ospedale, seguito da una didascalia ironica: “Tre mesi fa pensavo di aver chiuso un ciclo e invece eccomi qua. Di nuovo. Oggi allegra come Heidi a Francoforte. Lo smalto l’ho tolto, i capelli li ho legati, le calze anti trombo (in tutti i sensi) ci sono, direi che posso andare. La vita è così: cadi 7 e ti rialzi 8 ... Ok. Ma se nel frattempo però ci fosse un po’ più di recupero, non mi dispiacerebbe!! 🙃 Il tempo di aggiungere qualche altra tacca alla collezione di cicatrici e torno! E dopo, solo sorrisoni!!! 😘”.

Il post è stato inondato dalla solidarietà dei numerosi follower e degli amici vip. Molte protagonisti del mondo dello spettacolo infatti hanno lasciato un messaggio di pronta guarigione come Sandra Milo, Cristina Chiabotto, Elisabetta Gregoraci, Melissa Satta e Costanza Caracciolo,

