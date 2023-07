Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti alle Eolie, gli indizi social e il «metodo Belen»: cosa sta succedendo

di Redazione Web

Cesare Cremonini, dopo la rottura con Martina Maggiore avrebbe ritrovato l'amore con la giornalisa 36enne del Tg1, Giorgia Cardinaletti. Ma nelle ultime ore, un dettaglio non è sfuggito ai fan. Sembrerebbe che i due siano in vacanza insieme: da quello che emerge dai rispettivi profili social, entrambi hanno trascorso qualche giorno a bordo di una barca nelle isole Eolie, in Sicilia. Ma nelle foto di Cesare Cremonini e Giorgia c'è una particolarità che ha insospettito i fan. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Cesare Cremonini al Bologna Portici Festival: «Ecco le luci e i colori delle scenografie dei miei tour»

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, amore a gonfie vele: «Lui ha intenzioni serie»

Nessuna foto che ritrae Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti insieme.

Poi, ha aggiunto: «La magia delle Eolie davvero non si può spiegare. Il prossimo tour vorrei saper suonare la fisarmonica, uno strumento incredibile che sento mio. Si suona con il pensiero ed il respiro. Sensualità galante. È una fantasia che produce suoni antichi che più moderni non si potrebbe farli. È un sinth del 1400. È Leonardo Da Vinci che porta a spasso le pecore. È Italia».

I fan hanno subito notato questa particolarità e molti hanno commentato il post della giornalista scrivendo: «Dov'è Cesare? Perché lo nascondi?».

Gli indizi social e il metodo Belen

C'è un paragone che emerge tra Giorgia Cardinaletti e la showgirl argentina Belen. A sottolineare questa particolarità è Giuseppe Candela che su Twitter ha scritto: «Cremonini e Cardinaletti stanno ormai insieme da mesi, questo dicono le cronache gossippare. Ora questo giochino, foto nello stesso posto, geocalizzazione come indizio. Una giornalista e cantante che giocano al metodo Belen, ecco anche meno».

L'incontro con Ultimo

Cesare Cremonini ha pubblicato anche due foto con Ultimo mentre bevono un calice di vino bianco. «Persi su un isola. Salina, la più verde delle Eolie, incontrarci per caso al porto e stare insieme una sera, tra i miei e i tuoi amici di sempre - ha scritto Cesare Cremonini a corredo del post su Instagram -. Bologna e Roma. Fino a notte fonda, con il vino vulcanico, la chitarra americana, ridere e ridere per prenderci in giro e prendere in giro ogni cosa tranne le stelle così da vivere il più seriamente possibile quello che serio è davvero. La vita in musica e tutti i suoi segreti da cui non si smette mai di imparare. Siamo stati bene come tutte le volte in cui ci vediamo Nic, ma qui un po’ di più».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Luglio 2023, 10:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA