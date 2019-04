Cesare Cremonini: «Una chitarra rotta sulla schiena, così è nata 50 Special»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Avevo 17 anni, stavo studiando per la maturità e per la patente insieme. Ero molto indeciso su quale libro aprire quella mattina. Scelsi di aprire il libro di scuola guida, nascondendolo sotto a quello di Platone”,racconta come è nata la canzone “” che ha reso famosi i “Lunapop”, il suo primo gruppo.Dopo una chitarra rotta sulla schiena dalla madre è nata la melodia: “Mia madre se ne accorse, prese la chitarra che avevo accanto e me la ruppe sulla schiena - ha raccontato a “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su RadioDue - Appena mia madre uscì andai al pianoforte, grazie al fatto che quella chitarra fu rotta mi misi a suonare al pianoforte e mi venne in mente quel saltellato che c'è nella strofa. Con la chitarra non mi stava venendo. Quella chitarra rotta sulla schiena ha fatto venir fuori una delle canzoni più importanti della mia carriera, la prima che ho pubblicato”.Ha lottato per non perdere la testa per via del successo ottenuto sin da giovanissimo (“Bologna mi ha molto protetto, magari a Milano e a Roma avrei perso un pochino più la brocca. Certo vendere un milione e mezzo di copie a diciotto anni...Oggi nessuno sa cosa vuol dire. A volte sento alcuni artisti molto giovani, tipo i rapper che hanno cinque Rolex al polso, vantarsi del proprio successo o dei propri guadagni, vorrei portarli a cena un giorno e raccontargli com'è vendere un milione e mezzo di copie a diciotto anni”), mentre oggi ostentare è un vanto: “A volte sento alcuni artisti molto giovani, tipo i rapper che hanno cinque rolex al polso, vantarsi del proprio successo o dei propri guadagni, vorrei portarli a cena un giorno e raccontargli com'è vendere un milione e mezzo di copie a diciotto anni”.