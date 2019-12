Brunori Sas, ecco il nuovo singolo: Per due che come noi - VIDEO

Venerdì 13 Dicembre 2019, 15:19

Escesu YouTube il videoclip di Per due che come noi, il nuovo singolo di(Island Records), su tutte le piattaforme digitali e in radio da oggi, venerdì 13 dicembre. Il brano, prodotto da Taketo Gohara e, è estratto da, il nuovo album in uscita ilcon cui il cantautore torna sulla scena a quasi tre anni da A casa tutto bene, il disco certificato platino che ha conquistato pubblico e critica.Spettatori e protagonisti della propria storia d’amore. Dall’innamoramento all’amore.Il videoclip, per la regia die scritto assieme a Dario Brunori, racconta un legame duraturo proiettato come un filmino del passato al centro del salotto della quotidianità di una coppia che si rivede a distanza di tempo, si interroga sul presente e guarda al futuro. In modo trasparente, anche quando non è facile. E tra le mura di casa, nei momenti più intimi dei due protagonisti, scanditi dal trascorrere della vita insieme esplode forte l’orchestra d’archi che si lega al pianoforte e alle percussioni profonde di Per due che come noi.Una canzone dolce che spiega la difficoltà, ma anche della gioia di tenere in piedi le cose che contano, resistendo al soffio dei venti esterni. Per questo continuamente il regista contrappone alla coppia di oggi quella di ieri come se ci fosse uno specchio e una spinta a superarsi, a farcela. Un riflesso e un confronto diretto di una donna con la ragazza che è stata, e quello di un uomo con il ragazzo che è stato. Senza malinconie, ma con quella nostalgia sana che ricorda l’innamoramento e vive nell’amore.I due protagonisti del video sono Francesca Agostini e Federico Brugnone. Il videoclip di Per due che come noi è stato prodotto per Ang Film, direttore della fotografia Debora Vrizzi.