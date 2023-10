Britney Spears choc: «Justin Timberlake mi mise incinta, ma ho abortito: eravamo troppo giovani»

di Redazione web

Justin Timberlake e Britney Spears sono usciti insieme tra il 1999 e il 2002: la coppia composta dai due famosi cantanti aveva infuocato le scene di Hollywood e all'epoca i fan erano pazzi di loro. In esclusiva a TMZ delle fonti rivelano però dettagli inediti sulla loro storia. Per la pop star la relazione con l'attore era talmente seria da aspettarsi il matrimonio, ma la vera bomba riguarda altro: una gravidanza di Britney interrotta con l'aborto.

La rivelazione

La rivelazione viene dal libro di memorie della cantante, di cui TMZ ha fornito delle anticipazioni. Britney sarebbe infatti rimasta incinta dell'attore e cantante all'epoca della loro relazione, e i due dopo lunghe discussioni avrebbero deciso di comune accordo di abortire. Questo fatto sarebbe avvenuto verso la fine dell'anno 2000.



Nel libro parlerebbe di una decisione combattuta, perchè fin da piccola era sempre stata educata a non abortire, in parte dalla sua famiglia e in parte per motivi religiosi. Entrambi i cantanti a quell'epoca avevano circa 19 anni e sarebbero stati, secondo le presunte parole della stessa, troppo giovani per avere un figlio.

