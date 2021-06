Britney Spears in tribunale contro il padre, il racconto choc: «Voglio un figlio, ma non mi fanno togliere la spirale»

Britney Spears ne ha abbastanza della tutela legale che da 13 anni assoggetta ogni sua azione alla tutela del padre Jamie e vuol far causa alla sua famiglia. Lo ha detto la stessa pop star alla giudice della Superior Court di Los Angeles Brenda Penny. Britney ha detto che non vuole altre perizie psichiatriche. Vuole d'ora in poi essere libera. «Voglio sposarmi e avere un bambino. Volevo farmi togliere la spirale e avere un figlio, ma i miei tutori non me lo fanno fare perchè non vogliono che ne abbia uno», ha detto Britney, che ha quasi 40 anni.

La giudice ha ringraziato la Spears, lodando il suo coraggio per aver voluto parlare di persona davanti alla corte. La Penny ha chiesto all'avvocato di Britney se voleva presentare una mozione per «liberare» la sua cliente dalla tutela: «Se Britney vuol che lo faccia, lo farò. Finora non me lo ha mai chiesto», ha risposto il legale.

Il movimento #FreeBritney

Una folla di fan di Britney Spears si è radunata nelle vicinanze del tribunale di Downtown Los Angeles, dove la popstar è stata ascoltata via Zoom. Fan e sostenitori del movimento #Free Britney hanno manifestato oggi anche a New Orleans, Atlanta e New York City. Azioni di sostegno a Britneysono state organizzate anche in Gran Bretagna, Norvegia, Germania e virtualmente sul web. I fan sperano che la Spears chieda finalmente alla giudice Brenda Penny di revocare la custodia legale.

