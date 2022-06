Blanco in ospedale: «Ho avuto un incidente». Ecco i concerti che salterà

Blanco è sicuramente il Golden Boy della musica italiana del momento. Dopo il suo successo, insieme a Mahmood, al Festival di Sanremo il cantante bresciano di 19 anni è sicuramente uno degli artisti più richiesti del momento. Ma purtroppo, per lui e per i suoi tantissimi fan, l'estate 2022 è iniziata con il piede sbagliato. Blanco ha annunciato su un post su Instagram di aver avuto un incidente e che quindi sarà costretto a saltare alcuni concerti.

Niente di preoccupante, a quanto sembra. Ma Blanco ha dichiarato di avere qualche problema di salute e per questo dovrà rimandare una data del tour. Pare che abbia avuto un incidente che lo costringe a rimanere sul letto d'ospedale per qualche giorno. Ed è proprio da lì che manda il suo messaggio ai propri fan.

LE SUE PAROLE

Il tour di Blanco, appena iniziato, ha dovuto subire un brusco cambiamento per un malessere del cantante. Dopo l’annuncio su Instagram, sono tantissimi i commenti dei fan, e di altri artisti, che gli mandano calorosi in bocca al lupo virtuali, alla cantante bresciano. Sicuramente fa strano vedere una forza della natura fermarsi e il primo a essere dispiaciuto è proprio Blanco che scrive: «Ciao Belli, purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza stare a riposo… La data del 24 (giugno ndr) a Genova sarà rimandata a un altro giorno. Vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute. Proprio per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno. Spero di non deludere nessuno».

TUTTE LE DATE CHE SALTERÀ

Ma non è finita qui. In una storia condivisa subito dopo, arriva, un'ulteriore notizia negativa per i suoi fan. Oltre il concerto di Genova del 24 giugno, sono stati annullati anche altri concerti. Non sarà presente al Tim Summer Hits di Roma, il 23 giugno e neanche il 25 giugno alla festa di Radio Deejay.

Il più rammaricato per tutto ciò sembra proprio lui. Blanco pone al primo posto la musica rispetto alla sua salute e la sua voglia di far emozionare il suo pubblico con la sua voce è alle stelle, ma questa volta lo stop arriva dai medici e lui è costretto a «obbedire». Il suo «chiedo scusa, vi voglio bene» finale, dice molto di quanto Blanco tenga ai suoi fan. E questa pausa imposta, sicuramente, gli darà le forze e la giusta carica per tornare sul palco con ancor più grinta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Giugno 2022, 16:12

