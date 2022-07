Blanco, le prove a Rimini per il Tim Summer Hits dopo l'incidente in motorino

Ritorno di Blanco sul palco. Dopo l'incidente inaspettato che l'ha costretto a ritirarsi da diversi concerti, il trapper italiano del momento torna a cantare sul palco di Rimini per il Tim summer hits 2022. Come svelano le esclusive immagini postate da Radio Italia su Instagram, durante le prove della tappa di Rimini, nonostante la fasciatura alla gamba, Blanco si è presentato alle ultime prove dell’evento. Per cui, è probabile che ci sarà.

Blanco in ospedale: «Ho avuto un incidente»

A causa dell'incidente, Blanco non ha potuto partecipare al Party like a Deejay, il concertone di Radio DEEJAY di sabato 25 giugno all’Arena Civica di Milano. E non solo. Blanchito baby ha dovuto rinunciare anche alla prima tappa del Tim Summer Hits di Piazza del Popolo a Roma.

