Elodie a Ostia, dopo il concerto cena al ristorante e selfie con i fan

Al Porto Turistico di Ostia è sbarcato l'RDS Summer Festival. A infiammare la prima delle tre serate (fino a domenica 3 luglio) ci ha pensato e Elodie. Leggings bianchi e micro-top, i capelli raccolti in linghissime treccine, la cantante ha alzato la temperatura (come se non fosse già caldo abbastanza). Sul palco ha portato i suoi successi dell'estate, e chissà se con "Bagno di mezzanotte" non abbia ispirato qualcuno a concludere il venerdì sera in acqua.

Di certo c'è che la sua, di serata, è terminata con una cena a base di pesce al ristorante L'Ostrica pazza. La cantante, che sul mare di Roma è praticamente a casa, è stata accolta con grande affetto dai fan e non si è tirata indietro davanti alle richieste di una foto ricordo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Luglio 2022, 11:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA