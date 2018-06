Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono riusciti a girare un video nel museo più famoso del mondo, e completamente in segreto:, non proprio due personaggi che passano inosservati, hanno tirato fuori dal cilindro una clip molto particolare per il singolo Apeshit.Il video: i, nome d’arte per la nuova coppia, cantano e ballano prima davanti a L’incoronazione di Napoleone, poi davanti ad altri quadri celebri come Le nozze di Cana del Veronese e La zattera della Medusa di Géricault.Ciò che colpisce è che tutti i ballerini sono di colore, una decisione quasi politica, a simboleggiare l’emancipazione della cultura afroamericana nel luogo più importante della cultura bianca europea: il museo che ospita la Gioconda di Leonardo da Vinci, la Venere di Milo e centinaia di opere d’arte famosissime.