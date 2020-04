Benji e Fede svelano la data di uscita del loro libro “Naked”

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAKED, il racconto molto intimo e sincero in cui Benji Fede svelano i retroscena del loro incredibile successo, uscirà il prossimo 5 maggio per Mondadori Electa., la pubblicazione è stata posticipata a causa dei recenti fatti di cronaca. Il libro è già in preorder su tutte le piattaforme digitali (https://www.amazon.it/Naked-Tutto-quello-avete-visto/dp/8891828874). previsto per il 3 maggio all’Arena di Verona è stato rinviato a data da destinarsi. I biglietti acquistati rimarranno validi per la futura data che verrà comunicata entro e non oltre il 31 luglio 2020.dagli esordi fino all’ultimo album Good Vibes (il loro quinto numero uno in classifica) e che sarà anche l’occasione di festeggiare un’incredibile storia di musica e amicizia.