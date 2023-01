Arisa, il nuovo inizio a Londra e la frase misteriosa: «Non ho ancora trovato l'amore che sto cercando»

di Redazione web

Arisa in questo momento si trova a Londra per nuovi progetti lavorativi che però, non ha annunciato. O almeno così credono i fan più sfegatati della cantante di Potenza che è anche impegnata come giudice della classe di canto ad Amici, il programma televisivo condotto da Maria De Filippi. All'interno del misterioso post compare anche una foto di un libro con una frase carica di significato sottolineata.

Il post di Arisa

Arisa è molto attiva sui propri profili social: la cantante non ha mai nascosto infatti, che le piaccia molto dialogare con i suoi follower, scambiarsi opinioni e pensieri. L'ultima serie di foto che ha postato riguarda il suo soggiorno a Londra dove Arisa sta lavorando a nuovi progetti. La didascalia del post recita: «A new beginning», ovvero «Un nuovo inizio». Oltre a questo però, Arisa non svela niente altro.

Alla ricerca dell'amore

In alcune recenti dichiarazioni Arisa aveva raccontato di come, nonostante le varie delusioni subite, non avesse mai smesso di credere nel vero amore. In una delle ultime foto postate compare infatti la frase: «Non ho ancora trovato l'amore che sto cercando». I fan si sono chiesti se non si trattasse di un messaggio in codice: al momento la cantante preferisce mantenere la privacy sulla propria vita privata.

