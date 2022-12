Arisa, giarrettiera e guanti di pizzo per il look sexy casalinga: spunta un messaggio misterioso

di Redazione web

Arisa in una versione totalmente inedita. La cantante fa impazzire i social ancora una volta, con una serie di scatti che non passano inosservati: in versione casalinga sexy, Arisa ha realizzato uno shooting fotografico in lingerie e autoreggenti. La 40enne, che è nata a Genova ma è cresciuta in Basilicata, ha lasciato tutti senza fiato e si è mostrata ancora una volta super sexy.

Arisa, il video (muto) preoccupa i fan: «Cosa succede?». Poi il finale a sorpresa

Arisa posta gli insulti degli hater: «Brutta», «c**o al vento», «può fare la pornostar». E risponde così

Arisa, le foto in intimo e autoreggenti infiammano i social: la cantante si spoglia tra i campi

Arisa: «Vasame»

Agli scatti hot, Arisa ha aggiunto un commento (un messaggio misterioso?) nel quale ha sottolineato il suo amore nei confronti di Napoli: «P’ t’ fa’ s’ntí l’addor e chist ammor», ha scritto la cantante a corredo. I fan nei commenti si domandano a cosa si riferisca esattamente. Tuttavia, non è una novità che l'artista condivida foto in cui si presenta in una versione provocante ed elegante, ma mai volgare.

Film anni '50

Arisa sembra di essersi immersa all'interno di un film anni 50', gli scatti in bianco e nero suggeriscono l'idea di una donna di altri tempi. Poi, la svolta sexy: giarrettiera, guanti in pizzo e tacchi a spillo super vertiginosi. Nell'ultimo scatto la cantante lascia poi una dedica ai follower: «Con tutto il mio cuore, Rosalba».

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Dicembre 2022, 08:29