Annalisa e Rose Villain, la reunion al Forum di Milano: cantano "Eva+Eva" e i fan impazziscono

Annalisa chiude il tour in giro per l'Italia con un concerto sold out al Forum di Assago (Milano). L'ultimo show della cantante ligure, che la afferma tra le più amate del Paese. Come per tutte le tappe più importanti, Annalisa ha portato sul palco altri artisti per cantare insieme. Lunedì 29 è stato il turno de La Rappresentante di lista, ma soprattutto di Rose Villain. Le due protagoniste dell'ultimo Sanremo hanno cantato insieme "Eva+Eva", canzone di qualche anno fa tornata in voga negli ultimi mesi proprio grazie al Festival.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Aprile 2024, 13:34

