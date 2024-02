Annalisa all'Eurovision, San Marino ci prova: spunta l'indizio. E i fan si scatenano: «L'Italia la rimpiangerà»

di Redazione web

Annalisa è stata una delle grandi protagoniste della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Con il suo brano "Sinceramente" ha conquistato il terzo posto in classifica e la canzone sta riscuotendo un successo davvero planetario: è, infatti, arrivata anche a Nairobi, in Kenya, dove i ragazzi del club di danza della scuola internazionale "Still I Rise" hanno ballato sulle sue note. Inoltre, il pezzo è anche uno dei più riprodotti all'interno delle piattaforme digitali. Proprio per questo i fan della cantante ligure stanno chiedendo a gran voce che possa esibirsi anche lei all'Eurovision che si terrà da martedì 7 a sabato 11 maggio in Svezia. Annalisa, ovviamente, non rappresenterebbe l'Italia ma la Repubblica di San Marino che, grazie al concorso Una Voce Per San Marino (e alla sua vittoria) le permetterebbe di strappare il pass per l'ambita competizione canora.

Annalisa all'Eurovision?

Annalisa all'Eurovision... sogno o realtà? Si potrebbe dire che, al momento, sogno e realtà sarebbero parecchio vicini anche se, da parte dell'artista non ci sono ancora state conferme ufficiali. Tuttavia, sui social e specie su Twitter, gli indizi diventano sempre di più.

Mahmood altro candidato

Non solo Annalisa, anche Mahmood potrebbe essere un valido candidato a rappresentare San Marino all'Eurovision. La sua "Tuta Gold", infatti, ha conquistato tutti ed è uno dei brani più ascoltati presentati a Sanremo 2024. Si può dire, quindi, che i Big che si giocano la partecipazione alla gara che si terrà a Malmo, sono proprio Annalisa e Mahmood, secondo molti, i vincitori morali dell'ultimo Sanremo.

