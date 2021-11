Amy Winehouse, asta da record per l'abito dell'ultimo concerto: ecco a quanto è stato venduto

E' stato venduto per 243.200 dollari a un'asta a Los Angeles l'abito indossato da Amy Winehouse durante l'ultima esibizione a Belgrado nel giugno 2011, un mese prima della sua morte avvenuta all'età di 27 anni per avvelenamento da alcol. Un cimelio conteso dai fan della cantante che ha raggiunto un prezzo record, 16 volte superiore alla stima iniziale, e che fa parte della collezione di circa 800 articoli della Winehouse messi all'asta, riferisce la Bbc. Un totale di 4 milioni di dollari raccolti per la fondazione che i suoi genitori hanno creato per aiutare i giovani con problemi di dipendenza.

Molti degli articoli in vendita hanno superato le stime iniziali. Tra questi una borsa Moschino in pelle rossa a forma di cuore che Winehouse ha portato ai Brit Awards 2007, ha raccolto 204.800 dollari, 13 volte la stima iniziale, mentre un abito Dolce & Gabbana è stato battuto a 150.000 dollari, era 30 volte il suo prezzo base. E ancora altri abiti e oggetti, tra i quali la tuta marrone chiaro e nera indossata per la sua esibizione che celebrava il 90esimo compleanno di Nelson Mandela. Tutti i cimeli saranno esposti alla mostra 'Amy: Beyond the Stage' al Design Museum di Kensington nella zona ovest di Londra dal 26 novembre, prima di essere consegnati ai compratori.

