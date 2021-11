Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dall'8 novembre: la classifica

Paolo Fox torna con l'Oroscopo della settimana e stila la consueta classifica della fortuna in diretta dallo studio de I Fatti Vostri. I giorni presi in considerazione vanno da oggi, lunedì 8 novembre, fino al fine settimana. L'astrologo, volto noto della televisione, ha appena lanciato il libro delle previsioni per il 2022 e dà i consigli ai segni zodiacali mostrando l'intera classifica. Fanalino di coda è lo Scorpione, mentre sul podio Vergine, Pesci e Capricorno.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX

SCORPIONE Lo Scorpione è al dodicesimo posto. Tra mercoledì e giovedì la luna sarà contraria e potreste dire qualcosa di compromettente. Quando esplodete potreste passare dalla parte del torto. Attenti in amore.

TORO Undicesimo posto per il segno del Toro. Da qualche tempo mettete il partner con le spalle al muro. Questa settimana c'è una situazione astrologica complicata con Luna e Venere strane. Attenti se volete rinfacciare qualcosa.

LEONE Il segno del Leone è al decimo posto della classifica di Paolo Fox. C'è tanta tensione nell'aria, ma avete le risorse per recuperare. Attenzione ancora una volta a metà settimana, tra mercoledì e giovedì.

ACQUARIO Paolo Fox colloca al nono posto il segno dell'Acquario. Questa settimana cercate di essere molto cauti perché siete distratti. È probabile che fate troppo e male. Non perdete tempo.

SAGITTARIO All'ottavo posto della classifica di Paolo Fox c'è il segno del Sagittario. Dovete avere un amore e una passione per sentirvi vivi. Date spazio a progetti importanti in tutti gli ambiti, fine settimana sottotono.

BILANCIA Il segno della Bilancia è, invece, al settimo posto della classifica. In amore dovete fare i conti con una persona che vi sfugge. Cercate di capire cosa non va in famiglia soprattutto se avete a che fare con il segno del Cancro.

ARIETE A metà classifica, al sesto posto, troviamo il segno dell'Ariete. State risalendo piano piano, siete arruginiti e partite in salita, ma a metà settimana potrete godere già di qualche recupero.

GEMELLI Mercoledì e giovedì le giornate migliori della settimana per i Gemelli, al quinto posto. Niente più luna opposta in amore, mentre sul lavoro è giunto il momento di fare il punto della situazione.

CANCRO Il Cancro scende in classifica rispetto alle settimane scorse e sfiora il podio perché Venere è opposta. In amore e in famiglia ci sono dei contrasti che dovete superare. Attenzione ai rapporti con il segno della Bilancia.

VERGINE Paolo Fox inserisce il segno della Vergine sul gradino più basso del podio, al terzo posto. Fate tante cose e le stelle vi favoriscono: in amore la giornata di oggi sarà di recupero. Sul lavoro è meglio evitare i conflitti.

PESCI Al secondo posto della classifica di Paolo Fox c'è il segno dei Pesci. Da venerdì della scorsa settimana la vostra vita è cambiata. State iniziando un nuovo percorso e siete più forti.

CAPRICORNO Al primo posto in classifica, sul gradino più alto del podio, c'è il segno del Capricorno. La Luna è nel segno lunedì e martedì. Sono buone giornate per decisioni e progetti importanti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Novembre 2021, 13:19

