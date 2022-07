Adele e la perdita di peso: «Molti miei fan si sono sentiti traditi»

Adele ha parlato di nuovo del suo dimagrimento record di due anni fa, dicendo che alcuni fan si sono sentiti "molto traditi" dal suo nuovo look. La cantante ha perso circa 45 chili in dodici mesi e in precedenza ha detto di essersi innamorata del fitness perché aiuta la sua salute mentale. Tuttavia, ha ammesso di essere rimasta sconvolta dopo aver sentito come si sono sentiti alcuni fan.

Adele, 34 anni, vincitrice di Grammy e del premio Oscar, che l'anno scorso ha mostrato la sua “nuova snella figura” sulla copertina della rivista Vogue, la bibbia dell'alta moda, dice di essere stata angosciata nell'apprendere che perdere peso aveva causato sofferenza ad alcuni fan. E ha spiegato a questi fan delusi di aver perso i chili per "me stessa", dopo le lotte di ansia.

Parlando a Desert Island Discs Adele ha detto: «Capisco perché la stampa ne è rimasta affascinata. Non ho condiviso il mio viaggio come fanno tutti gli altri. La maggior parte delle altre persone avrebbe già un DVD in uscita dopo tutto quello che ho fatto. Ma io l'ho fatto in silenzio per me stessa». Adele inoltre rifuita di ha perso perso per avere ceduto alle pressioni di una società che continua a prediligere le persone magre. «Questi commenti mi hanno molto infastiditoto».

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Luglio 2022, 23:04

