Achille Lauro: guerra tra discografici finita?

È con una nota di Sony Music che pare che la diatriba su chi dovesse pubblicare i dischi di Achille Lauro dopo che lo stesso artista aveva comunicato tramite social di essere il nuovo Chief Creative Officer di Elektra Records per l'Italia, etichetta che ha rappresentato nella storia Jim Morrison, i Doors, i Queen, facendo confluire tutte le attività con Warner Music.



«In questo periodo estremamente delicato per le attività culturali, - si legge nella nota Sony - e più specificatamente per il mondo della musica, un segnale positivo arriva a tacitare una querelle di cui si è sentito parlare nei giorni scorsi. La De Marinis srl e la Sony Music Entertainment Italy spa hanno raggiunto un’intesa che soddisfa entrambe le parti e pone fine all’accordo discografico di licenza per le opere musicali dell’artista Achille Lauro. È stato sottoscritto un accordo transattivo curato dai legali delle rispettive società in cui sono stati chiariti tutti i punti che regolamentano la fine del rapporto anche dal punto di vista economico. Soddisfazione da entrambe le parti tra le quali, comunque, non si escludono futuri e nuovi rapporti di collaborazione». Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Marzo 2020, 13:22

