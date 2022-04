Isola 2022, diretta 29 aprile: Blind, Estefania e Carmen in nomination. Fabrizia Santarelli prossima naufraga

Isola 2022, 29 aprile: Blind, Estefania e Carmen in nominatio. Fabrizia Santarelli prossima naufraga con Mercedesz Henger. Marco Senise eliminato, Licia Nunez perde al televoto e finisce su Playa Sgamada. “L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda lunedì 2 maggio.

01.24 La dodicesima puntata dell'Isola dei famosi temina qui. Appuntamento a lunedì prossimo con la diretta di leggo.it. Grazie per essere stati con noi

01.17 Guendalina in qualità di leader deve fare un terzo nome e sceglie Blind

01.16 Ilary comunica l'esito delle nomination: i nominati del gruppo sono Estefania e Carmen

01.15 Carmen e Estefania hanno lo stesso numero di voti quindi vanno entrambe in nomination

01.14 L'ultima nomination è di Nicolas e anche lui vota Estefania

01.12 Edoardo - Estefania

01.09 Roger nomina Carmen

01.03 Laura nomina Carmen

01.00 Licia sbarca su Playa Sgamada

00.54 Ilary mostra a Edoardo e Alessandro una nuova naufraga. Dopo Mercedez arriva Fabrizia Santarelli, ex Bonas di Avanti un altro

00.52 Alessandro - Estefania

00.50 Carmen - Estefania

00.43 Nick - Estefania

00.39 Marco Cucolo in postazione nomination vota Edoardo

00.31 Guendalina in zona nomination parla con la madre e scoppia in lacrime

00.29 In studio la mamma di Guendalina ed Edoardo. I genitori hanno divorziato quando erano piccoli e Guendalina ha vissuto con il padre e si è riavvicinata alla madre quando è diventata mamma anche lei

00.27 Blind - Carmen

00.26 Estefania - Carmen

00.23 Si parte con le nomination. Il primo è Clemente che vota Carmen

00.20 Nicolas si commuove: «Non pensavo fosse così, non è solo la privazione. Non credevo che il livello di stress sarebbe stato questo. Sono grato a questa esperienza perchè non credevo mi potessero mancare così le persone che amo». Tutto lo studio lo invita a non mollare

00.17 In questi momenti difficili Nicolas si aggrappa a pensieri positivi e a una persona in particolare: «Questa Isola è come una provincia di una città italiana, ci sono gli scontri, le incomprensioni, l'unica cosa che manca sono le persone che ami. Sono loro che mi mancano. Il lavoro che faccio è totalizzante e non ho passato il tempo che volevo perchè ero impegnato»

00.14 Nicolas Vaporidis in questi giorni ha avuto un crollo fisico ed emotivo. L'attore in postazione nomination «Sono stato un po' provato dall'Isola. Fisicamente e di conseguenza mentalmente, non riuscire a stare in piedi è una sensazione nuova per me». Clip

00.13 Vince Guendalina, che oltre a essere leader dovrà sceglier echi mandare in nomination diretta

00.10 Edoardo cerca di far ridere Guendalina per farla cadere

00.04 Vince Guendalina: è derby tra i fratelli Tavassi

00.00 E' il turno delle donne, Laura non parteciperà perchè è in infermeria. Nella prova precedente ha avuto un mancamento ma Alvin rassicura che è tutto ok

23.59 Vince Edoardo Tavassi

23.58 Partono prima i maschi

23.53 E' il momento della prova leader che svolgerà in due fasi

23.51 Il naufrago che deve abbandonare l'Isola dei Famosi è Marco Senise

23.48 Televoto flash chiuso

23.45 Tante risate e Prova superata

23.37 Carmen alla prova cocco quiz in palio cornetto e caffè

23.36 Clip su Carmen e i suoi strafalcioni proverbiali

23.19 Prima prova ricompensa per i naufraghi. In palio delle enormi bistecche di carne

23.18 Ilary apre un televoto flash tra Marco, Ilona e Lory

23.12 Collegamento con Playa Sgamada. Clip su Lory e Ilona

23.09 Licia dà il bacio di Giuda ad Alessandro

23.08 Il naufrago che deve abbandonare immediatamente la palapa è Licia

22.07 Guendalina e Marco sono i primi a salvarsi

22.57 Ultimi 30 secondi prima dello stop al televoto. In nomination ci sono Edoardo, Guendalina Tavassi, Marco Cucolo e Licia Nunez

22.54 Blind: «Mi sono stufato di sentimi dire che seguo le persone perchè io ho la mia personalità. Io non faccio questo di mestiere, io ho visto Licia emarginata, po isi è attaccata a Ilona, quando poi è andata via ti sei avvicinata. io le prime settimane ho preso insulti da Edoardo e nessuno ha parlato di aggressività, anche io ho la mia corazza. Io non ho mai fatto strategie nella mia vita. Anche io non mangio come tutti, sono stanco»

22.51 Faccia a faccia tra Blind e Licia. Inizia l'attrice: «E' vero sono arrivata qui con delle aspettative, non di trovare degli amici, ma dopo 24 ore io mi sono schierata dalla parte di Estefania perchè ritenevo fosse giusto difenderla e mi sono ritrovata tutto il gruppo contro e te in particolare perchè io ero arrivata da poco. E' una vita che lotto contro questri pregiudizi, dopo un po' si è anche stanchi, sono un'attrice, è la professione, ma da dire che sono costruita... io ho costruito una corazza per sentire meno il dolore ... a dire che sono impostata, fa male soprattutto quando arrivi in un gioco e anche tu vuoi avere le tue chance. Io penso che Blind all'inizio mi sembrava più un puro che metteva in motro la sua persona, poi ho visto anch'io il cambiamento, oggi dopo tre settimane anche lui ha capito che lo spirito dell'Isola è crearsi una strategia»

22.44 Vladimir supporta Guendalina: «Guendalina è sempre stata così, Blind invece era partito tranquillo e poi è diventato funìmantino. Anche Laura da quando è arrivato tuo marito sei diventata più aggressiva»

22.41 Per Blind Edoardo è succube di Guendalina

22.40 Il fratello di Guendalina ribadisce il concetto anche in puntata attaccando in particola Blind, Laura e Estefani

22.37 Clip su Edoardo che analizza i litigi della sorella: «Se litigano con te emergono e tu ci stai cascando»

22.33 Beatriz: «E' assurdo non ho mai conosciuto un bugiardo così, io già abitavo a Milano quando ho l'ho conosciuto. Lui non mi ha mai detto queste cose in faccia». Beatriz avrà il suo confronto faccia a faccia lunedì

22.30 Ilary gli chiede se non gli dispiace che Beatriz gli ha chiesto di non cercarla più, il modello risponde: «E' lei che però è venuta in Italia a carcarmi»

22.25 Roger ascolta la lettera di Beatriz: «Sono bei ricordi che non dimenticherò mai ma è passata. La nostra è stata un storia belissima, io ero innamorato di lei, però è arrivato un punto che la storia per me è finita. Io le ho detto che se lei ha bisogno io sono disponibile ma non parlavo di tornare insieme, lo sa bene. A Capodanno non volevo stare con lei, poi però ha insistito dicendo che c'erano anche altri amici e allora ho detto ok. L'ho pensata m anon in modo profondo, finchè sono arrivato in Honduras non ho coosciuto un'altra ragazza come Estefania»

22.20 Beatriz, l'ex di Roger, sta per sbarcare sull'Isola. Ma prima la clip

22.14 Vince Laura che decide di dividere i cocchi con tutti, Guendalina compresa

22.05 Laura e Guenda si devono sfidare in palio una sacca di cocchi

22.03 Clemente: «Edoardo va sempre in difesa della sorella , io quando Laura litigava con Guenda io me ne andavo a pescare»

22.01 Laura: «Io sono venuta sotto per dirti una cosa a basa voce per non farmi sentire dalle telecamere, io ti ho detto "sorè so dove prendi i cocchi e il cibo", il giorno dopo è venuta a corrompere me e Estefania. Non mi interessa il cibo, è la presa in giro. Una che dice che pesca i cocchi nel mare e mette la pizza nel c*lo ... »

21.58 Guendalina: «Io penso che Laura sia prevenuta nei miei confronti, perchè quando avete avuto il caffè io non l'ho mai visto, anche se era un bene comune, se non dopo che l'ho reclamato più volte. Non è giusto perchè quando si dividono i cocchi li dividiamo. Mi hanno detto parolacce in aramaico antico, poi mi sei venuta sotto sotto, a me mi fanno paura, un pugile e una giudoca, ho paura. Io ho regalato un cocco che ho trovato, poi ne ho trovato un altro ma perchè devo ridividerlo?»

21.55 Dopo questo siparietto è il momento di parlare di una lite molto pesante tra Guendalina, Laura e Clemente. Clip riassuntiva

21.50 Carmen: «Non mi dà un bacetto, mi evita. E' come una rivolta, un cambiamento totale che non mi aspettavo soprattutto sull'Isola dove mi vedono tatne persone, che figure mi fai fare?», Alessandro: «Sono diventato un mostro! Non ce la faccio più dalla mattina alla sera con il bacetto»

21.46 Prima clip su Alessandro e la "ribellione" verso la mamma Carmen

21.45 Collegamento con Alvin

21.43 In studio Ilary Blasi

21.42 Sigla

21.40 Le anticipazioni della dodicesma puntata dell'Isola dei Famosi 2022, questa sera vengono rivelate tramite una clip

Dopo giorni di attriti e litigi questa sera durante la diretta del 29 aprile dell'Isola dei Famosi l’atteso confronto tra Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni. Inoltre, spazio a un nuovo capitolo della storia tra Roger Balduino, Estefania Bernal e Beatriz, l’ex fidanzata del conteso modello.

Carmen Di Pietro è alle prese con la voglia di emancipazione del figlio Alessandro Iannoni ma sarà anche la protagonista di un nuovo e divertente Cocco Quiz.

Uno tra Edoardo, Guendalina Tavassi, Marco Cucolo e Licia Nunez dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Nuova eliminazione a Playa Sgamada: un naufrago tra Lory Del Santo, Ilona Staller e Marco Senise dovrà infatti lasciare definitivamente l’Isola e tornare in Italia.

Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin.

