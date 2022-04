Isola 2022, Laura attacca pesantemente Guendalina Tavassi: «Si mette la pizza nel c***»

In settimana c'è stata una lite pesante tra Laura Maddaloni e Guendalina Tavassi a causa del cibo. Il diverbio è proseguito anche durante la puntata di venerdì 29 aprile dell'Isola dei Famosi, quando la moglie di Clemente Russo ha lanciato accuse pesantissime all'ex gieffina.

Isola 2022, Laura attacca pesantemente Guendalina: «Si mette la pizza nel c***»

Dopo la lite tra Guendalina e Laura sull'Isola dei Famosi, durante la diretta di venerdì 29 aprile, le due donne messe a confronto non si sono risparmiate. La prima a spiegare cosa è accaduto è la Tavassi: «Io penso che Laura sia prevenuta nei miei confronti, perchè quando avete avuto il caffè io non l'ho mai visto, anche se era un bene comune, se non dopo che l'ho reclamato più volte. Non è giusto perchè quando si dividono i cocchi li dividiamo. Mi hanno detto parolacce in aramaico antico, poi mi sei venuta sotto sotto, a me mi fanno paura, un pugile e una giudoca, ho paura. Io ho regalato un cocco che ho trovato, poi ne ho trovato un altro ma perchè devo ridividerlo?».

Laura Maddaloni, che ha interrotto più volte Guendalina, lancia accuse pesantissime: «Io sono venuta sotto per dirti una cosa a bassa voce per non farmi sentire dalle telecamere, io ti ho detto "sorè so dove prendi i cocchi e il cibo", il giorno dopo è venuta a corrompere me e Estefania. Non mi interessa il cibo, è la presa in giro. Una che dice che pesca i cocchi nel mare e mette la pizza nel c*lo ... ».

