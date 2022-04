Isola 2022, Ilona furiosa con Nicolas: «Sono incaz*ata nera, mi hai offesa». Vaporidis si scusa

di Ida Di Grazia

Ilona Staller perde al televoto contro Edoardo, ma prima di lasciare l'Isola dei Famosi e sbarcare su Playa Sgamada, ha la possibilità di togliersi qualche sassolino dalla scarpe e sceglie di parlare con Nicolas Vaporidis. Cicciolina accusa l'attore durante la puntata del 25 aprile di averle mancato di rispetto come donna e come artista.

Leggi anche > Isola 2022, diretta 25 aprile: Ilona Staller eliminata, Edoardo ancora in gioco

Ilona Staller, da sempre tra i naufraghi più miti di questa edizione dell'Isola dei Famosi, a pochi minuti dalla sua eliminazione, durante la diretta di lunedì sera, si sfoga e riversa la sua "furia" su Nicolas Vaporidis.

« - dice Cicciolina - hai detto bugie e cose non vere, tu non vedevi quando andavo con Licia a pescare, mi ha fatto male come donna. Mi hai offesa come donna e artista in un reality show, pentiti!»

Al "Pentiti", lo studio e Nicolas ridono, perchè ormai è diventato un mantra, poi però Vaporidis si fa serio e si scusa: «Ti chiedo scusa. Quelle parole le ho dette con Edo in un contesto come di uomini al bar, risentendole non mi sono piaciute. Ti prego di perdonarmi per aver usato quelle parole, io ho un grande rispetto di te come artista. Il pensiero di te giocatrice l'ho detto in modo brutto ma è quello che penso, umanamente con te non ho nulla»

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Aprile 2022, 09:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA