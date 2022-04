Isola 2022, Beatriz sbarcherà lunedì. Ma Roger la scarica: «Nessuna come Estefania»

Beatriz Marino, ex di Roger Balduino avrà finalmente il suo faccia a faccia di chiarimento nella puntata di lunedì 2 maggio. La modella però è già sbarcata sull'Isola dei Famosi e durante la diretta di venerdì 29 aprile, Ilary Blasi le ha chiesto se fosse davvero convinta della sua storia d'amore con il naufrago.

Beatriz sbarcherà lunedì sull'Isola dei Famosi, ma Roger la scarica: «Nessuna come Estefania». In realtà la modella è già in Honduras ma il confronto con l'ex avverrà solo durante la puntata di lunedì 2 maggio. Durante la diretta di venerdì 29 aprile, Ilary Blasi fa ascoltare a Roger la lettra scritta dalla sua ex, per tastarne la sua reazione.

«Ciao Roger - inizia così la lettera di Beatriz - sto pensando in questi giorni a come sono andate le cose, a come mi hai parlato quando sono venuta in puntata.La cosa che più mi ha ferita è come hai sminuito la nostra storia. Tu mi hai sempre detto: ‘Qualsiasi cosa succederà, sarò sempre al tuo fianco’.Abbiamo vissuto cose importanti, come quando sei venuto per la prima volta a casa mia in Brasile o quando sono venuta a casa tua a conoscere tua mamma, tuo figlio, il primo compleanno che abbiamo festeggiato insieme, il primo Capodanno, San Valentino.Dopo tutto questo che abbiamo vissuto, mi hai parlato in un modo che dimostra solo che non hai rispetto per la nostra storia. Io non ti riconosco più, non mi cercare più, per me finisce qui».

Roger ascolta la lettera di Beatriz, ma non si scompone più di tanto: «Sono bei ricordi che non dimenticherò mai ma è passata. La nostra è stata un storia bellissima, io ero innamorato di lei, però è arrivato un punto che la storia per me è finita. Io le ho detto che se lei ha bisogno, sono disponibile ma non parlavo di tornare insieme, lo sa bene. A Capodanno non volevo stare con lei, poi però ha insistito dicendo che c'erano anche altri amici e allora ho detto ok. L'ho pensata ma non in modo profondo, finchè sono arrivato in Honduras, non ho mai conosciuto un'altra ragazza come Estefania»

Ilary gli chiede se non gli dispiace che Beatriz gli abbia chiesto di non cercarla più, il modello risponde: «E' lei che però è venuta in Italia a carcarmi». : «E' assurdo- ribatte Beatriz - non ho mai conosciuto un bugiardo così, io già abitavo a Milano quando ho l'ho conosciuto. Lui non mi ha mai detto queste cose in faccia». Beatriz avrà il suo confronto faccia a faccia lunedì

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Aprile 2022, 23:33

