Isola, Guendalina Tavassi in crisi scoppia in lacrime: la nuova lite con Laura Maddaloni

All’Isola dei Famosi Guendalina Tavassi scoppia in lacrime dopo l’ennesimo litigio con Laura Maddaloni. Tra le due naufraghe non corre buon sangue e negli ultimi giorni hanno avuto diversi confronti, sopratutto a causa del cibo, che in Honduras scarseggia.

Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni (Foto ufficio stampa Mediaset)

Isola, Guendalina Tavassi in crisi scoppia in lacrime

In attesa della puntata di stasera, all’Isola dei Famosi va in scena un nuovo litigio fra Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni. La moglie di Clemente Russo infatti l’ha accusata stavolta di aver nascosto un cocco nella zona vietata ai naufraghi, per mangiarlo successivamente. L’ex gieffina ha negato e si è difesa, aiutata dalla testimonianza di Carmen Di Pietro: «Io – ha spiegato – rispetto le regole. Poi so che è una cosa che può non andare solo contro di me, ma contro tutto il gruppo, quindi non è che mi metto ad andare su altre isole se mi dicono di no».

Guendalina si è poi sfogata col fratello, scoppiando in lacrime:«Stanno facendo questo gioco stupido – gli ha confidato Edoardo - Hanno capito che se litigano con te escono fuori, lo vuoi capire o no che inventano stronzate in modo tale che tu risponda e poi se ne parli in puntata?!».

