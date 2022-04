di Ida Di Grazia

Isola, Blind manda Licia in nomination diretta, lei non la prende bene: «Sei un caz*aro». Anche se non esistono più le tribù tra i naufraghi non c'è gioco di squadra e sono tantissimi i litigi. Durante la puntata del 25 aprile, la decisione del rapper ha scatenato le ire della Nunez.

Leggi anche > Isola 2022, Ilona furiosa con Nicolas: «Sono incaz*ata nera, mi hai offesa». Vaporidis si scusa

Tra le responsabilità di un leader c'è anche quello di mandare in nomination i propri compagni. Durante la puntata del 25 aprile, Blind ha dovuto scegliere due naufraghi da mandare a rischio eliminazione. Il rapper non ci ha dovuto pensare più di tanto.

«il primo nome è Guendalina - dice Blind - perchè non riesco proprio a capirla, fa di tutto per mettere zizzania nel gruppo e poi perchè non la sopporto. Il secondo è Licia perchè da quando è arrivata si è isolata, mi trasmette un po' di negatività e non si sopporta».

Se Guendalina accetta senza ribattere, perchè tra i due non scorre buon sangue, Licia Nunez la prende malissimo e chiede diritto di replica alla Blasi, che ovviamente glielo concede. L'attrice inveisce contro Blind perdendo tutto il suo aplombe: «Sei un caz*aro, questa è l’affermazione più sbagliata che potessi fare. Come ho sempre detto dall’inizio ci sono stati dei pregiudizi sulla mia persona e professione».

Grazie però ad una prova le due naufraghe hanno la possibilità di salvarsi dalla nomination sfidando altri due compagni nella prova dell'uomo vitruviano. Guendalina sfida Marco Cucolo e vince, mentre Licia sfida Nicolas, perde e finisce in nomination diretta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Aprile 2022, 09:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA