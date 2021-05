Isola 2021, diretta puntata 17 maggio: naufraghi alla conquista dell'immunità. In studio Gilles Rocca. Il fil rouge di questa dicottesima puntata, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, sarà la conquista della possibilità di essere immuni che passerà attraverso diversi confronti e sfide.

ISOLA DEI FAMOSI 2021, LA DIRETTA DEL 17 MAGGIO SU LEGGO.IT

21.49 Akash «Io non sarei più venuto perchè non c'è rispetto per me». Ilary lo placa e si collega con la Palapa

21.47 Questa sera è tutti contro tutti. E' stata una settimana piena di scontri

21.43 Ilary in studio per le anticipazioni sulla diciottesima puntata

Lunedì 17 maggio in prima serata su Canale 5, diciottesima puntata dell'“L’Isola dei Famosi 2021”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Ospiti di puntata: Gilles Rocca, Brando Giorgi, Vera Gemma, Cecilia Rodriguez, Akash Kumar e Manuela Ferrera.

Questa sera i naufraghi dell’Isola lotteranno per il bene più prezioso: l’immunità. Anche il popolo dei social potrà prendere parte al gioco e assegnare il preziosissimo riconoscimento a uno dei concorrenti. In nomination ci sono: Ignazio Moser, Roberto Ciufoli e Andrea Cerioli finiscono al televoto.

