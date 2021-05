Isola 2021, Miryea stremata: «Ho troppa fame» scoppia in lacrime e lascia la Palapa. La “crudeltà” di Moser

Isola 2021, Miryea stremata: «Ho troppa fame» scoppia in lacrime e lascia la Palapa. Un momento che doveva essere felice si è trasformato in una prova che mette a dura prova i nervi dei naufraghi. L'ex pupa non è riuccita a reggere lo stress e durante la diretta di venerdì 14 maggio si è sfogata.

Prova ricompensa dal sapore amaro per i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2021. Durante la puntata di venrdì 14 maggio la squadra di Ignazio ha battuto quella di Isolade vincendo un pasto completo. Ma non è tutto come sembra, perchè Moser deve assegnare un piatto a testa.

Moser assegna la pasta al pesto ad Andrea e la cotoletta a Valentina. Sono i due piatti più grandi, Miryea capisce che a lei invece toccherà uno dei piatti più poveri, non riesce a trattenersi e scoppia in lacrime, la Blasi prova a scherzare chiedendole: «Ti sei commossa?», ma per l'ex pupa non c'è nulla da ridere «No, ho fame».

Miryea Stabile si è dovuta accontentare del dolce al cucchiao, lecca anche il piatto. Una volta rientrati in Palapa Miryea non c'è. «Ci raggiunge tra poco - spiega Rosolino - ha avuto un momento di sconforto. Ha fame, lo dice da giorni». Dopo un po' la vincitrice de la Pupa e il Secchione rientra in Palapa tra gli applausi dello studio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Maggio 2021, 08:23

