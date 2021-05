Isola 2021, Emanuela Tittocchia eliminata torna in Italia e spara a zero: «Perdere contro Ciufoli è imbarazzante». Con il 43% delle preferenze, l'attrice prende malissimo l'esito del televoto flash e sceglie di non restare su Playa Imboscada con Francesca Lodo e Beatrice Marchetti.

La diciassettesima puntata dell'Isola dei famosi 2021, ha decretato una nuova eliminata: Emanuela Tittocchia. La conduttrice ha perso sia il primo televoto "chi colete salvare" che la vedeva in nomination contro Valentina Persia ( la preferita del pubblico con il 44%) Roberto Ciufoli (21%), Rosaria Cannavò (15%).

Per Emanuela Tittocchia il 20% non è bastato per salvarsi, perchè ha dovuto affrontare un nuovo televoto flash, stavolta solo contro il suo acerrimo nemico Roberto Ciufoli che riceve il 57% delle proferenze. La Tittocchia arrabbaita e delusa lascia la palapa ma prima si vendica dando il suo bacio di Giuda proprio a Ciufoli.

Approdata a Playa Imboscadissima scopre sull'isola Francesca Lodo e Beatrice Marchetti, per poter restare però, si deve sottopporre a un nuovo televoto flash, ma la Tittocchia preferisce tornare a casa: «Perdere contro Ciufoli è stato davvero imbarazzante per me. Se ho perso contro di lui che per me rappresenta il peggio, posso solo andare a peggiorare. Ilary voglio venire in studio a vedere come sei vestita».

