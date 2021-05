Isola 2021, Fariba viola il regolamento e viene punita con la nomination. Lei si ribella: «Sapevano già tutto»

Isola 2021, Fariba viola il regolamento e viene punita con la nomination me lei si ribella: «Sapevano già tutto». La mamma di Giulia Salemi svela la presenza di Playa Imboscada e Ilary Blasi le comunica durante la diretta del 17 maggio il provvedimento preso dalla produzione.

La scorsa puntata quando Emanuela Tittocchia è stata eliminata Fariba le ha sussurrato all'orecchio della presenza di un'altra Isola. Ilary Blasi aveva fatto giurare alla mamma di Giulia Salemi di non svelare mai la presenza di Playa Imboscada dove Beatrice vive con Francesca, ma la promessa non è stata mantenuta.

Durante la diretta della diciottesima puntata dell'isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi ha comunicato la punizione a Fariba: «Dovevi mantenere il segreto, non ce l'hai fatta nemmeno questo volta quindi finisci in nomination d'ufficio». Fariba però non ci sta e spiega che non è stata lei a svelare il segreto «Loro lo sapevano, qualcun altro ha detto che c'è l'altra Isola. Ti assicuro che qualcuno degli ultimi arrivati sapeva già tutto. Io l'ho detto solo per tirarla sù, volevo dirle che c'è un'altra isola. Lei lo sapeva già. E fidati perchè altrimenti come faccio a sapere che Beatrice si è costruita una capanna e sta pescando?».

La Blasi conferma però la nomination anche se ha chiesto alla produzione di rivedere i filami. intanto per Fariba c'è un nuovo segreto, non può svelato ai naufraghi il motivo della nomination, pena un nuovo provvedimento. Ce la farà?

