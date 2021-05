Isola 2021, diretta 14 maggio: televoto flash a sorpresa e in arrivo il super leader. In nomination questa sera ci sono Valentina Persia, Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli. sarà il pubblico a decidere durante la diciassettesima puntata che seguiremo minuto per minuto su Leggo.it chi salvare.

Questa sera in prima serata su Canale 5, diciassettesimo appuntamento con L’Isola dei Famosi 2021, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Al televoto aperto lunedì fra Valentina Persia, Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli

Protagonista di questa puntata è la figura del leader. Il tirante sarà, infatti, la creazione della figura di un Super Leader che avrà, proprio come un super eroe, super poteri e anche grosse responsabilità. Per guadagnarsi questo titolo i naufraghi saranno sottoposti a dure prove, coordinate da Massimiliano Rosolino.

Spazio anche alla Cerimonia della Salvaciòn che stasera porterà a un televoto flash tra due concorrenti. Chi raggiungerà Francesca e Beatrice su Playa Imboscadissima? Il naufrago prescelto per lasciare l’Isola deciderà di fermarsi con le due “regine dell’Eden” o tornerà in Italia? Nel caso in cui decidesse di restare sulla Playa sarà il pubblico a scegliere, attraverso un televoto flash, chi dovrà restare: su Imboscadissima c’è posto solo per due. Ospiti in studio gli ex naufraghi Brando Giorgi, Manuela Ferrera, Daniela Martani, Beppe Braida, Akash Kumar e Vera Gemma.

