Isola 2021, Ilary Blasy e Akash Kumar lite in diretta. Il modello furioso: «Se vuoi me ne vado a casa». Pochi giorni fa, via social, il modello dagli occhi di ghiaccio aveva annunciato che non sarebbe più stato presente in studio in puntata durante la diretta.

«La mia presenza in studio termina qua… non sarò più presente. Questa è una scelta mia. È meglio dare spazio a persone che creano dinamiche». Con un post sui social Akash Kumar aveva annunciato che non sarebbe più stato presente in studio all'Isola dei Famosi 2021.

Ma qualcosa è cambiato, perchè Akas era presente durante la puntata di lunedì 17 maggio. Ilary Blasi lo stuzzica: «Ma non avevi detto che non venivi? Invece stai seduto lì attaccato a quella poltrona come le extension di Vera Gemma», Akash però ribatte «Io non sarei più venuto perchè non c'è rispetto per me, poi se volete me ne posso andare anche ora». La Blasi lo invita a restare.

