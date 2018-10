Roma caput cinema: parte la Festa tra film, incontri e red carpet

Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sette estranei, ciascuno con un segreto da tener nascosto, si incontrano in un hotel fatiscente in una notte che sarà decisiva per tutti. È con questa storia, ovvero con il film Bad Times at the El Royale (nella foto, una scena) di Drew Goddard, che prende il via oggi la 13/a Festa del Cinema di Roma, in un’edizione che conferma la linea scelta negli ultimi anni dal direttore Monda: titoli inseriti nella selezione ufficiale indipendentemente dal fatto che il loro cast li accompagni nella Capitale e presenza delle star assicurata soprattutto dagli “Incontri ravvicinati”.Perciò si aspettano sul grande schermo The House with a Clock in Its Walls di Eli Roth, interpretato da Jack Black e Cate Blanchett (che sarà protagonista di un Incontro domani pomeriggio), The Old Man & the Gun, con cui Robert Redford dice addio alla sua carriera di attore, l’atteso Beautiful Boy di Felix Van Groeningen, con Steve Carell e l’emergente Timothée Chalamet, The Girl in the Spider’s Web, con Claire Foy nei panni di Lisbeth Salander, The Miseducation of Cameron Post, in cui Chloë Grace Moretz viene mandata in un centro per “guarire” dall’omosessualità e gli italiani Notti magiche di Paolo Virzì e Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis.Sigourney Weaver, Martin Scorsese, Isabelle Huppert, Michael Moore e le sorelle Alba e Alice Rohwacher, tutti protagonisti di un Incontro Ravvicinato, mentre Viggo Mortensen e Mathias Schoenaerts presenteranno i loro film, rispettivamente Green Book di Peter Farrelly e Kursk, con cui Thomas Vinterberg racconta le esplosioni del sottomarino russo che, nell’agosto 2000, fecero decine di vittime. Da tenere d’occhio la sezione indipendente Alice nella città, dedicata alle giovani generazioni, in cui si possono scovare - tra i molti titoli interessanti - la serie Kidding con Jim Carrey, il film Ben is back con Julia Roberts e l’animazione di Michel Ocelot Dilili in Paris. Infine varrà certamente la pena ritagliarsi un po’ di tempo per (ri)vedere sul grande schermo i film della retrospettiva sul grande Petere Sellers, protagonista dell’immagine di questa edizione della Festa.