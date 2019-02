Valerio Mastandrea si racconta a Verissimo: «È stato uno choc, ma questo lavoro mi ha curato»

di Silvia Natella

uno degli attori italiani più apprezzati del momento,racconta i suoi esordi, la sua vita e i suoi 25 anni di carriera adurante l'ultima puntata diTutto, però, è iniziato per caso con un provino non cercato: «Io ho accompagnato Vera Gemma, la figlia di Giuliano, a un incontro con Anatoli... Questo mestiere mi ha permesso di esprimere le mie emozioni».Il suo volto è entrato nelle case degli italiani grazie a: «Ho scritto un dialogo a due tra me e me e sono finito al Maurizio Costanzo Show. Lì ho perso l'anonimato, non sono diventato popolare. È stato uno choc durissimo che poi è stato superato con l'accettazione di un lavoro che mi permetteva di mantenermi da solo. Mi ricordo che le prime volte sudavo e mi vergognavo se qualcuno mi riconosceva. Ho sempre un piano B, non so qual è, ma non lo so».Mastandrea, al suo settantesimo film, si definisce ironicamente un "disturbato" e dopo tanti lavori da interprete debutta come regista. Si è messo per la prima volta dietro la cinepresa nella sua opera “Ride”, un film che tratta diversi temi, come il lavoro e le battaglie sindacali. Sul set anche la sua compagnaParlando del loro rapporto e della collaborazione lavorativa spiega: «Pure lei non è un personaggetto facile, voglio rassicurare tutti che il rapporto è paritario. La differenza c'è, ma anche io ho avuto la sua età. Spero che da questo film possa cominciare a lavorare perché se lo merita».