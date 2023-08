Tom Cruise, addio Scientology? L'assenza (prolungata) che fa discutere

di Redazione web

Tom Cruise è uno degli attori più famosi e apprezzati di tutta Hollywood. Il divo statunitense, oltre ad essere celebre per le sue parti all'interno di film di vario genere, è anche noto per le sue tormentate storie d'amore e anche per il suo avvicinamento, che spesso ha fatto discutere, alla chiesa di Scientology. Per il suo attaccamento e fanatismo, Tom Cruise è stato lasciato dalla moglie Katie Holmes che, sempre per lo stesso motivo, non gli permetterebbe, ormai da anni, di vedere la loro bambina Suri. Ora, sembrerebbe che l'attore si stia allontanando dalla dottrina.

Tom Cruise via da Scientology?

Tom Cruise potrebbe avere fatto un passo indietro da Scientology dal momento che sarebbe ormai diverso tempo che non visita più il quartier generale nel Regno Unito a East Grinstead, per la precisione. Stando a quanto rivela il quotidiano Mirror, l'attore di Top Gun non si recherebbe nel "luogo di culto" ormai da tre anni, fatto stranissimo, dato che, Tom è sempre stato un promotore molto attivo di Scientology. In questo periodo, comunque, l'attore è stato molto impegnato con le riprese di Mission Impossible: Dead Reckoning Part One, che non gli hanno permesso di svolgere più di tante attività all'infuori del set.

Tom Cruise, il membro vip di Scientology

Scientology conta numerosi vip tra le sue fila (ad esempio John Travolta a Nancy Cartwright, ad Elisabeth Moss) ma, di sicuro, il più noto è Tom Cruise che è anche il seguace più seguito di questo credo. L'attore, infatti, è considerato uno dei più alti profili all'interno della comunità e, qualche tempo fa, aveva anche cercato di avviare una campagna per il riconoscimento di Scientology come religione in Europa.

