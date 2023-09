Sophia Loren operata d'urgenza, come sta ora l'attrice: le sue condizioni di salute

Nella giornata di ieri è arrivata una notizia che ha scosso il mondo del cinema e non solo: Sophia Loren, l'iconica attrice italiana che ha celebrato il suo 89esimo compleanno lo scorso 20 settembre, è caduta e ha dovuto sottoporsi a un'operazione d'urgenza.

La Diva senza tempo si è infortunata all'interno della sua abitazione di Ginevra, in Svizzera. Ed è subito stata trasporta in ospedale, dove i medici hanno deciso di operarla d'urgenza. Ma come sta, adesso? Scopriamolo insieme.

Sophia Loren, brutta caduta in casa: fratture e intervento chirurgico in ospedale, come sta. Agenda sospesa

Sophia Loren compie 89 anni: come sta oggi? Le ultime news sulle sue condizioni di salute

Come sta Sophia Loren?

Secondo quanto emerge, la caduta le ha causato molteplici fratture nell'area dell'anca.

Ma come sta adesso quella che è probabilmente l'attrice italiana più celebre di sempre? Andiamo a scoprire insieme cosa è successo e come sta adesso.

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- La sorella di Sophia Loren confessa solo ora quel retroscena sull'attrice e il cognome comprato: 'Mi vergognavo'

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 08:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA