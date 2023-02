Selen, la nuova vita dell'ex pornostar: «Niente sesso per 15 anni. Rocco Siffredi? Mi picchiò sul set di un film»

di Redazione web

Luce Caponegro, in arte Selen, racconta la sua vita dopo aver messo una pietra sul suo passato di pornoattrice. Intervistata dal Corriere della Sera fa un'esplicita richiesta di non parlare troppo del passato, perché, sottolinea, oggi è una donna diversa, una persona nuova alla ricerca della sua spiritualità che ha messo in cantina i numerosi premi e le pellicole che l'hanno consacrata al successo.

Luce oggi

Ammette di aver fatto un lungo percorso che l'ha portata oggi ad avere un equilibrio di cui è molto felice: «Dopo quindici anni di castità, in cui ho fatto unicamente la mamma di mio figlio Gabriele che considero il dono più grande ricevuto nella vita, mi sento libera di tornare a fare l’amore, anche se può non nascere dal sentimento ma da un’intesa di simpatia e di intelletto». Aggiunge che uno dei motivi che l'ha spinta a diventare una pornoattrice c'era i piacere di mostrarsi, ma confessa: «In realtà sono timida, da quando ho smesso mi concedo pochissimo, non è facile venire a letto con me, ho uomini che mi hanno corteggiata per anni». Spiega poi di non voler rinunciare al mondo dello spettacolo e anticipa che potrebbe tornare molto presto, ma in una versione diversa, magari in un talk. Confessa di avere due desideri: «Mi piacerebbe che il cinema mi chiamasse per una parte non sexy, non mi sentirei più a mio agio. E vorrei partecipare a Ballando con le stelle».

La carriera

Sul suo passato spiega che tutto è iniziato quando da ragazzina le proposero di fare da modella per Playboy e si vide bellissima: «Volevo sentirmi più libera attraverso il sesso ma avevo anche una profonda curiosità del potere dell’erotismo; volevo superare i miei limiti». Non è stato facile però il suo percorso, è stata spesso vittima di pregiudizi e di persone che si sentivano in diritto di provarci con lei, spiega di non sentire il peso del passato nel mondo dell'hard: «Ti lascia un segno come lo può lasciare la velina di Striscia la notizia che quando lascia quel programma verrà sempre chiamata l’ex velina. E così di me dicono l’ex pornostar». Poi parla di Rocco Siffredi, con cui non c'è mai stato un ottimo rapporto, lo accusa di averla screditata con delle false voci sul suo conto e sul rapporto con le donne chiarisce: «Non le ama e non le odia: le utilizza», ammette di aver avuto rapporti con lui al di fuori del lavoro ma spiega che le cose non andarono bene, motivo per cui lui se la sarebbe immotivatamente ripresa con lei mentre giravano un film: «Rocco prese il frustino con cui doveva accarezzarmi e mi diede una frustata così forte che dovettero fermare la scena. Quell’episodio mi traumatizzò. Non ho più voluto lavorare con lui».

Conclude spiegando che tornando indietro non rifarebbe l'attrice hard, ma non per rinnegare il passato, ma perché oggi ha capito che per arrivare alla libertà a cui ambiva lo potrebbe fare in altro modo. Su cosa sia la trasgressione per lei oggi ironizza: «Andare al ristorante e ordinare tutto quello che mi piace e non fa niente se mi fa male, oppure ricavarmi del tempo per me stessa».

