C'è anche un pò di Italia in questa edizione numero 91 degliha vinto l'Oscar per il miglior film di animazione e, disegnatrice di fumetti di Porto Sant'Elpidio (Fermo), classe 1983, è fra le animatrici e animatori impegnati nel progetto.«Sara Pichelli ha creato il personaggio di Miles, ha fatto il lavoro pesante, poi per noi è stato facile portarlo sullo schermo», ha detto il regista di, Peter Ramsey dal palco della sala stampa degli Oscar esprimendo parole di gratitudine per la disegnatrice italiana che ha creato il personaggio principale, il ragazzino di colore Miles, protagonista del film.è stato creato con una tecnica che unisce le più moderne tecnologie con lo stile dei disegnatori. «Abbiamo fatto in modo che lo spettatore possa vivere la sensazione di entrare in un comic book tridimensionale, si tratta di una cosa mai vista prima su uno schermo», aveva detto della nuova tecnica il produttore Christopher Miller in occasione dell'uscita del film., 35 anni, è stata scoperta da Marvel Comics in una ricerca internazionale di talenti. Ha lavorato nel settore dei fumetti per IDW Publishing. Dopo aver lavorato su diversi titoli Marvel, come Namora, Pichelli è stata coinvolta come artista principale nel secondo volume di Ultimate Comics: Spider-Man. Pichelli ha vinto un Eagle Award 2011 come Favorite Newcomer Artist. Ha iniziato la sua carriera nell'animazione lavorando come storyboard artist, animator e character designer. Ha detto di questo lavoro: «Non era proprio per me, mi sentivo come un piccolo ingranaggio in una macchina» ma oggi è tra i nomi più quotati internazionalmente tra i giovani talenti.